قال مؤسس منصة التواصل الاجتماعي “تلغرام” بافيل دوروف في مقابلة مع الصحفي تاكر كارلسون إنه لا يثق بأمان المنصات التي تم تطويرها في الولايات المتحدة.

وأضاف دوروف “ربما يبدو هذا مضحكا، أعتقد أن الأجهزة التي أستخدمها يمكن اختراقها، ورغم ذلك هي ستبقى في هاتف iPhone أو هاتف Android، ولكن التجربة أكدت – “ليس لدي ثقة كبيرة في المنصات التي طورتها الولايات المتحدة من منظور أمني”.

وأشار كارلسون نفسه إلى أن التجسس في الولايات المتحدة له ما يبرره من الناحية الأمنية.

وكان كارلسون قال في وقت سابق أنه “على عكس ما تقتضيه الخصوصيات، يمكن أن تكون مراقبا، لكن الحكومة تصف مراقبتك بالأمن”.

المصدر: وكالة تاس الروسية