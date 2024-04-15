وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني إلى 33,797 شهيدا و76,465 مصابا منذ 7 أكتوبر – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2024 - 12:56

وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني إلى 33,797 شهيدا و76,465 مصابا منذ 7 أكتوبر

منذ 22 mins 15 April، 2024
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