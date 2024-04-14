اعلام العدو: خلافات بين المسؤولين الإسرائيليين حول توقيت الرد على الهجوم الإيراني – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2024 - 20:58

اعلام العدو: خلافات بين المسؤولين الإسرائيليين حول توقيت الرد على الهجوم الإيراني

منذ 23 mins 14 April، 2024
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