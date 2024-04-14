صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية : أصابت الصواريخ الإيرانية قاعدة “نفاطيم” الجوية في النقب وهي القاعدة التي تتمركز بداخلها طائرات F-35 – موقع قناة المنار – لبنان
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صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية : أصابت الصواريخ الإيرانية قاعدة “نفاطيم” الجوية في النقب وهي القاعدة التي تتمركز بداخلها طائرات F-35
منذ 11 mins
14 April، 2024
عاجل
عملية الوعد الصادق
قاعدة نفاطيم
كيان العدو
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