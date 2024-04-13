شنت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم السبت، حملة دهم في الضفة الغربية المحتلة، ونفذت اعتقالات، وسط مواجهات في محاور عدة، في وقت جدد المستوطنون اعتداءاتهم وأحرقوا المزيد من المركبات.

ففي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة إذنا غرب الخليل، وداهمت قاعة تؤوي عمالا من قطاع غزة، واعتقلت نحو 20 منهم.

وكان الآلاف من العمال والمرضى من قطاع غزة قد علقوا في محافظات الضفة الغربية عقب بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتعرض عدد كبير منهم للاعتقال والتنكيل من قوات الاحتلال.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، ونشرت قناصتها في أماكن عدة، واحتجزت عددا من الشبان وأخضعتهم للتحقيق الميداني، وفق مصادر محلية.

وأضافت المصادر أن الاقتحام تركّز في حي كفر سابا في المدينة، مشيرةً إلى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

أما في جنين، فقد ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى رمانة، زبوبا، عانين والطيبة، وانتشرت وسط تلك القرى، وفي محيط منازل المواطنين، وشنت حملة تفتيش واسعة، وداهمت منزلي الشقيقين أحمد وفادي راتب محاجنة في الطيبة، وفتشتهما واستجوبت ساكنيهما، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي رام الله، أصيب شاب بالرصاص الحي، وآخران بقنابل الغاز، الليلة الماضية، جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية كفر عين شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في البطن، وشابين برضوض بسيطة في منطقة القدم جراء إصابتهما بقنابل الغاز بصورة مباشرة، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وفي سياق متصل، أفاد شهود عيان، بتجمع عشرات المستوطنين بالقرب من قرية بيتللو شمال غرب رام الله.

والليلة الماضية، أصيب خمسة فلسطينيين، في اعتداء جديد للمستوطنين على قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع 5 إصابات لمواطنين تعرضوا للاعتداء بالضرب من المستوطنين، ونقلت إصابتان إلى المستشفى.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين هاجموا القرية من الجهة الشرقية، واستقلوا مركبات تحمل لوحة تسجيل فلسطينية عقب انسحاب قوات الاحتلال من المكان، واعتدوا بالضرب على عدد من الشبان، ما أدى إلى إصابة خمسة منهم، أحدهم في رأسه.

وأضافت المصادر أن المستوطنين أطلقوا الرصاص صوب المواطنين ومنازلهم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بالرصاص.

ومساء الجمعة، أصيب مواطن بكسور، في اعتداء للمستعمرين على القرية، في وقت أحرقوا فيه 12 مركبة على الأقل، و4 دفيئات زراعية و5 دراجات نارية.

كما استشهد الشاب جهاد عفيف أبو عليا (25 عامًا)، وأصيب 25 آخرون بالرصاص الحي، في هجوم واسع للمستوطنين بحماية بقوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة المغير المجاورة لقرية أبو فلاح، شمال شرق رام الله.

المصدر: وكالات فلسطينية