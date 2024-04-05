اللواء حسين سلامي: كل خطوة سيخطوها الكيان الصهيوني ستفشل – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2024 - 12:48

اللواء حسين سلامي: كل خطوة سيخطوها الكيان الصهيوني ستفشل

منذ 1 ساعة 5 April، 2024
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