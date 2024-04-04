دعماً للشعب الفلسطيني الصامدِ في قطاع غزة وإسناداً لمقاومتِه الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومةِ الإسلامية مقرَ ‏قيادةِ ‏كتيبةِ ليمان المستحدثِ بقذائفِ المدفعية، اضافةً الى استهدافِ ‏تموضعاتِ جنودِ العدو خلفَ موقعِ جلّ العلام بالأسلحة الصاروخية.‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:45 من بعد ظهر يوم الخميس 04-04-‌‏2024 مقر ‏قيادة ‏كتيبة ليمان المستحدث بقذائف المدفعية.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 04-04-2024 م

‏24 رمضان 1445 هـ

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:08 من بعد ظهر يوم الخميس 04-04-‌‏2024 ‏تموضعات لجنود العدو خلف موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 04-04-2024 م

‏24 رمضان 1445 هـ

المصدر: الاعلام الحربي