مراسل المنار: انسحاب لقوات الاحتلال من مناطق شرق خانيونس وغارات على غربها – موقع قناة المنار – لبنان
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April 4 2024 - 10:16

مراسل المنار: انسحاب لقوات الاحتلال من مناطق شرق خانيونس وغارات على غربها

منذ 30 mins 4 April، 2024
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