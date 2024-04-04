المقاومة الاسلامية في العراق تعلن انها استهدفت بواسطة الطيران المسيّر هدفا حيويا في اسدود بفلسطين المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 4 2024 - 10:16
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الإمام السيد علي الخامنئي: الكيان الصهيوني سيتلقى صفعة بشأن هجومه على قنصليتنا بسوريا وهزائمه في غزة لن تتوقف
الإمام الخامنئي: الكيان الصهيوني وقع في مصيدة لا نجاة منها في غزة وهو يصبح يوميا أضعف وأقرب إلى الزوال أكثر فأكثر
الإمام الخامنئي: سيرى شبابنا تحرير القدس وسيصلون في الأقصى ويحتفل العالم الإسلامي بنهاية الكيان المحتل
اللجنة الدولية لإحياء يوم القدس العالمي نظمت احتفالا تحت عنوان "منبر القدس" تحدث فيه قادة من محور المقاومة
السيد نصرالله: طوفان الأقصى وضع الكيان الصهيوني على حافة الزوال ولم نعد نتحدث عن "إسرائيل" الكبرى أو العظمى
السيد نصرالله: طوفان الأقصى هز أسس مشروع الكيان ودعائمه وأعمدته وسيترك آثارا خطيرة وكبيرة لن يستطيع الكيان ترميمها
السيد نصرالله: يجب أن نعمل للخروج من المعركة منتصرين وشامخين وأن نلحق الهزيمة بالعدو وكل من يقف وراءه
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي: الكيان الصهيوني على وشك الانهيار ومشاريع التسوية مقامرة خاسرة
هنية: متمسكون بمطالبنا بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب شامل من القطاع وعودة النازحين وإبرام صفقة لتبادل الأسرى
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة: من الضروري وحدة المقاومة لمواجهة مشاريع تفتيت دول المنطقة خدمة لإسرائيل
النخالة: المقاومة في لبنان والعراق وسوريا واليمن وقفت داعمة للأشقاء في غزة ولإيران دورها الداعم للمقاومة الفلسطينية
قائد حركة أنصار الله السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي: القضية الفلسطينية قضية مركزية وشعبنا يتحرك رسميا وشعبيا لنصرتها
السيد الحوثي: نقول للشعب الفلسطيني إن اليمنيين لن يألوا جهدا لتقديم المساعدة وثابتون على هذا الموقف
الأمين العام لحركة النجباء العراقية الشيخ أكرم الكعبي: عملياتنا ضد العدو الصهيوني ستتوسع وتيرتها ما دام العدوان على غزة
الأمين العام لمنظمة بدر العراقية هادي العامري: للمقاومة العراقية دور مبدئي بنصرة غزة ومصممة على إنهاء الاحتلال الأميركي
المقاومة الإسلامية استهدفت موقع الراهب وتجمعا لجنود العدو في محيطه وتموضعا لقيادة سرية مستحدثة خلف ثكنة برانيت
المقاومة الإسلامية: استهدفنا تجمعا لجنود العدو في خلة وردة وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة
العدوان الصهيوني المتواصل على غزة يدخل يومه الـ181 موقعاً المزيد من الشهداء والجرحى وسط دعم أميركي وأوروبي
مصادر فلسطينية: القوات الصهيونية تنسحب بشكل كامل من مناطق التوغل في خان يونس جنوبي قطاع غزة
المقاومة الإسلامية في العراق: مجاهدونا استهدفوا قاعدة رامات ديفيد الجوية الصهيونية بالطيران المسيّر
إعلام العدو: الجيش قرر استدعاء جنود الاحتياط للدفاع الجوي في إطار تقييم للوضع الأمني وتحسبا لرد إيران على غارة دمشق
إعلام العدو: تعطيل خدمة الخرائط وتحديد المواقع "GPS" وسط وجنوب البلاد لتضليل الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في مهرجان "طوفان الأحرار" إحياءً ليوم القدس العالمي عند الرابعة من عصر يوم الجمعة القادم في مجمع سيد الشهداء (ع) في الضاحية الجنوبية لبيروت
لتبرعاتكم لمائدة الامام زين العابدين عليه السلام هاتف 03745241 - 01277519
المقاومة الاسلامية في العراق تعلن انها استهدفت بواسطة الطيران المسيّر هدفا حيويا في اسدود بفلسطين المحتلة
منذ 52 mins
4 April، 2024
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