سرايا القدس: قصفنا سديروت ونيرعام ومستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية ردا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 4 2024 - 00:50

سرايا القدس: قصفنا سديروت ونيرعام ومستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية ردا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا

منذ 2 ساعة 3 April، 2024
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