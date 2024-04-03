تواصل المقاومة الاسلامية دك مواقع وتجمعات العدو الصهيوني قرب الحدود مع لبنان ملحقة به خسائر بشرية ومادية.
وفي السياق، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:50 من صباح اليوم الأربعاء موقع الراهب وتجمعا لجنود العدو في محيطه بالأسلحة الصاروخية.
بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:50 من صباح يوم الأربعاء 03-04-2024 موقع الراهب وتجمعا لجنود العدو في محيطه بالأسلحة الصاروخية.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الأربعاء 03-04-2024 م
23 رمضان 1445 هـ
كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:50 من صباح اليوم تموضع قيادة سرية مستحدث خلف ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية.
بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:50 من صباح يوم الأربعاء 03-04-2024 تموضع قيادة سرية مستحدث خلف ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الأربعاء 03-04-2024 م
23 رمضان 1445 هـ
المصدر: موقع المنار