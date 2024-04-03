تواصل المقاومة الاسلامية دك مواقع وتجمعات العدو الصهيوني قرب الحدود مع لبنان ملحقة به خسائر بشرية ومادية.

وفي السياق، ‏استهدف ‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:50 من صباح اليوم الأربعاء موقع ‏الراهب وتجمعا لجنود العدو في محيطه بالأسلحة الصاروخية. ‏

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:50 من صباح يوم الأربعاء 03-04-‌‏2024 موقع ‏الراهب وتجمعا لجنود العدو في محيطه بالأسلحة الصاروخية. ‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأربعاء 03-04-2024 م

‏23 رمضان 1445 هـ

كما استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:50 من صباح اليوم تموضع ‏قيادة سرية مستحدث خلف ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية.‏

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏



بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:50 من صباح يوم الأربعاء 03-04-‌‏2024 تموضع ‏قيادة سرية مستحدث خلف ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية.‏



‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأربعاء 03-04-2024 م

‏23 رمضان 1445 هـ

المصدر: موقع المنار