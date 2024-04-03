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April 3 2024 - 15:02

لبنان | المقاومة الاسلامية تواصل دك مواقع وتجمعات العدو

منذ 3 ساعة 3 April، 2024
المقاومة الإسلامية
لبنان

تواصل المقاومة الاسلامية دك مواقع وتجمعات العدو الصهيوني قرب الحدود مع لبنان ملحقة به خسائر بشرية ومادية.

وفي السياق، ‏استهدف ‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:50 من صباح اليوم الأربعاء موقع ‏الراهب وتجمعا لجنود العدو في محيطه بالأسلحة الصاروخية.  ‏

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:50 من صباح يوم الأربعاء 03-04-‌‏2024 موقع ‏الراهب وتجمعا لجنود العدو في محيطه بالأسلحة الصاروخية.  ‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الأربعاء 03-04-2024 م
‏23 رمضان 1445 هـ

كما استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:50 من صباح اليوم تموضع ‏قيادة سرية مستحدث خلف ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية.‏

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏  
 
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم
 
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:50 من صباح يوم الأربعاء 03-04-‌‏2024 تموضع ‏قيادة سرية مستحدث خلف ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية.‏
 
‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الأربعاء 03-04-2024 م
‏23 رمضان 1445 هـ

 

المصدر: موقع المنار

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