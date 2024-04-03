بالفيديو | اثار العدوان في مكتب السفير الايراني بدمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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April 3 2024 - 01:14

بالفيديو | اثار العدوان في مكتب السفير الايراني بدمشق

منذ 1 ساعة 3 April، 2024
السفارة الايرانية في دمشق
تقارير مصورة - سورية - عربي وإقليمي

اثار العدوان الصهيوني في مكتب السفير الايراني بدمشق.

المصدر: موقع المنار

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