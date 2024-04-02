تواصل المقاومة الاسلامية دك مواقع وتجمعات العدو الصهيوني قرب الحدود مع لبنان ملحقة به خسائر بشرية ومادية.

واستهدفت اليوم تجمعًا ‏لجنود العدو في موقع المالكية بالأسلحة الصاروخية

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:45 من صباح يوم الثلاثاء 02-04-‌‏2024 تجمعًا ‏لجنود العدو في موقع المالكية بالأسلحة الصاروخية وأصابوه ‏إصابة مباشرة. ‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 02-04-2024 م

‏22 رمضان 1445 هـ

واستهدفت المقاومة مجموعة ‌‏من جنود العدو داخل موقع المالكية

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:25 من فجر يوم الثلاثاء 02-04-‌‏2024 مجموعة ‌‏من جنود العدو الإسرائيلي داخل موقع المالكية بقذائف المدفعية.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 02-04-2024 م

‏22 رمضان 1445 هـ

مراسل المنار افاد ان العدو قصف صباحا اطراف بلدة الناقورة. وكانت مدفعية العدو قصف بعد منتصف الليل الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام و منطقة جبل سدانة في مرتفعات الهبارية و وادي شبعا بالقذائف الثقيلة واطلقت قوات معادية بالقرب من قرية الغجر رشقات رشاشة غزيرة بإتجاه بلدة الوزاني.

المقاومة تزف الشهيد المجاهد حسين رضا يوسف

بمزيد من الفخر والإعتزاز، زفت المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين رضا يوسف “هادي” مواليد عام 1986 من بلدة الخيام في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.