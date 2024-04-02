تواصل المقاومة الاسلامية في لبنان قصفها لمواقع العدو الصهيوني ومستوطناته، عند الحدود مع فلسطين المحتلة، في إطار الدعم لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة.
ووزع الاعلام الحربي مشاهد من عملية إستهداف المقاومة الإسلامية عدد من المواقع التابعة لجيش العدو الإسرائيلي على الحدود الجنوبية.
واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (16:00)، فريقاً فنياً للعدو الإسرائيلي اثناء قيامه بصيانة التجهيزات الفنية والتجسسية في موقع البغدادي بقذائف المدفعية واوقعوا فيه إصابات مؤكدة.
كما استهدف المجاهدون عند الساعة (16:10) موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ثم عاودوا استهدافه عنه الساعة (16:20)، بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.
ومساء اليوم، عند الساعة (21:50)، استهدفت المقاومة مقر قيادة كتيبة ليمان المستحدث بقذائف المدفعية.
دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة،
وأعلنت المقاومة الإسلامية عن حصيلة عملياتها، ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأثنين 01-04-2024، وفقًا للتالي:
القطاع الشرقي:
1- الساعة 16:00 استهداف فريق فني للعدو الإسرائيلي اثناء قيامه بصيانة التجهيزات الفنية والتجسسية في موقع البغدادي بقذائف المدفعية وإيقاع إصابات مؤكدة في صفوفه.
2- الساعة 16:10 استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
3- الساعة 16:20 استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة للمرة الثانية بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.
القطاع الغربي:
1- الساعة 21:50 استهداف مقر قيادة كتيبة ليمان المستحدث بقذائف المدفعية.
المصدر: الاعلام الحربي