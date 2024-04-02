تواصل المقاومة الاسلامية في لبنان قصفها لمواقع العدو الصهيوني ومستوطناته، عند الحدود مع فلسطين المحتلة، في إطار الدعم لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

ووزع الاعلام الحربي مشاهد من عملية إستهداف المقاومة الإسلامية عدد من المواقع التابعة لجيش العدو الإسرائيلي على الحدود الجنوبية.

و‏استهدف ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (16:00)، فريقاً فنياً للعدو الإسرائيلي اثناء قيامه بصيانة التجهيزات الفنية والتجسسية في موقع البغدادي ‏بقذائف المدفعية واوقعوا فيه إصابات مؤكدة.

كما استهدف المجاهدون عند الساعة (16:10) موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابة مباشرة. ثم عاودوا استهدافه عنه الساعة (16:20)، بقذائف المدفعية وأصابوه ‏إصابة ‏مباشرة.

ومساء اليوم، عند الساعة (21:50)، استهدفت المقاومة مقر قيادة ‏كتيبة ليمان المستحدث بقذائف المدفعية.

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة،

وأعلنت المقاومة الإسلامية عن حصيلة عملياتها، ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأثنين 01-04-2024، وفقًا للتالي:

القطاع الشرقي:

1- الساعة 16:00 استهداف فريق فني للعدو الإسرائيلي اثناء قيامه بصيانة التجهيزات الفنية والتجسسية في موقع البغدادي ‏بقذائف المدفعية وإيقاع إصابات مؤكدة في صفوفه.

2- الساعة 16:10 استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 16:20 استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة للمرة الثانية بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

القطاع الغربي:

1- الساعة 21:50 استهداف مقر قيادة ‏كتيبة ليمان المستحدث بقذائف المدفعية.‏

حصيلة عمليات المقاومة بتاريخ الأثنين 01-04-2024

المصدر: الاعلام الحربي