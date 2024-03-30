السيد نصرالله يتحدث في فعالية ‎يوم القدس العالمي عند الرابعة من عصر يوم الجمعة المقبل 2024/4/5 في الضاحية الجنوبية لبيروت – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 30 2024 - 15:18

السيد نصرالله يتحدث في فعالية ‎يوم القدس العالمي عند الرابعة من عصر يوم الجمعة المقبل 2024/4/5 في الضاحية الجنوبية لبيروت

منذ 43 mins 30 March، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة