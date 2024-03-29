المقاومة الإسلامية في العراق: مجاهدونا إستهدفوا بالطيران المسيّر هدفا عسكريا إسرائيليا في الجولان المحتل – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2024 - 23:54

المقاومة الإسلامية في العراق: مجاهدونا إستهدفوا بالطيران المسيّر هدفا عسكريا إسرائيليا في الجولان المحتل

منذ 30 mins 29 March، 2024
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