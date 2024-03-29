حركة حماس: الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية اليوم للعدو الصهيوني بضرورة إدخال المساعدات والخدمات الأساسية إلى غزة يجب أن يترافَق مع آلية تنفيذية يفرضها المجتمع الدولي تُلزم الاحتلال الفاشي الذي يستخدم التجويع كسلاح ضد المدنيين على تنفيذه فوراً كي لا يبقى هذا القرارُ حبراً على ورق – موقع قناة المنار – لبنان
حركة حماس: الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية اليوم للعدو الصهيوني بضرورة إدخال المساعدات والخدمات الأساسية إلى غزة يجب أن يترافَق مع آلية تنفيذية يفرضها المجتمع الدولي تُلزم الاحتلال الفاشي الذي يستخدم التجويع كسلاح ضد المدنيين على تنفيذه فوراً كي لا يبقى هذا القرارُ حبراً على ورق