الدفاع المدني في غزة: منطقة مجمع الشفاء فيها مئات الشهداء بسبب تواصل الغارات الجوية والقصف المدفعي على المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2024 - 16:48

الدفاع المدني في غزة: منطقة مجمع الشفاء فيها مئات الشهداء بسبب تواصل الغارات الجوية والقصف المدفعي على المنطقة

منذ 1 ساعة 28 March، 2024
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