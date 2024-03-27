الجماعة الإسلامية: استشهاد 7 مسعفين بجريمة جديدة للعدو  ‫باستهدافه مركزا لجمعية الإسعاف ببلدة الهبارية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2024 - 14:24

الجماعة الإسلامية: استشهاد 7 مسعفين بجريمة جديدة للعدو  ‫باستهدافه مركزا لجمعية الإسعاف ببلدة الهبارية

منذ 3 ساعة 27 March، 2024
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