رأت “الجماعة الاسلامية” ان العدو الإسرائيلي اضاف إلى قائمة جرائمه التي يرتكبها في فلسطين ولبنان بحق المدنيين، جريمة جديدة فجر اليوم باستهدافه بشكل مباشر مركزا إسعافيا لجمعية الإسعاف اللبنانية – جهاز الطوارىء والإغاثة في بلدة الهبارية، قضاء حاصبيا في جنوب لبنان، مما أدى إلى ارتقاء سبعة شهداء من المسعفين الذين كانوا يناوبون في المركز”.

وقالت في بيان: “اننا إذ نستنكر وندين هذا العدوان الإسرائيلي الجبان والغادر الذي استهدف مجموعة من المسعفين يقومون بواجبهم الإنساني في تقديم المساعدات الصحية لأهالي منطقة العرقوب، نضع هذه الجريمة النكراء بعهدة المؤسسات الانسانية والحقوقية والأممية والعربية”>

وطالبت الجماعة الاسلامية “بإدانة مرتكب الجريمة ومحاسبته عليها كجريمة حرب، كما نطالب الدولة اللبنانية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمحاسبة العدو الإسرائيلي على هذه المجزرة، وتحميله كامل المسؤولية عنها”.

وتقدمت الجماعة الاسلامية من جمعية الإسعاف اللبنانية ومن ذوي الشهداء المسعفين بخالص العزاء مؤكدين وقوفهم إلى جانبهم في هذا المصاب.

المصدر: مواقع