8 شهداء في غارات استهدفت 3 منازل في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة منذ فجر اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2024 - 13:22

8 شهداء في غارات استهدفت 3 منازل في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة منذ فجر اليوم

منذ 22 mins 24 March، 2024
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