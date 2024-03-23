الرئيس الروسي: سنعاقب كل من وقف وخطط ونفذ هذا العمل الإرهابي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2024 - 16:00
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المقاومة الإسلامية تواصل إسنادها للمقاومة الفلسطينية وتستهدف ثكنة راميم وموقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة
لتبرعاتكم لمائدة الامام زين العابدين عليه السلام هاتف 03745241 - 01277519
الرئيس الروسي: سنعاقب كل من وقف وخطط ونفذ هذا العمل الإرهابي
منذ 1 ساعة
23 March، 2024
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جريمة روسيا
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هجوم مسلح في موسكو
هجوم موسكو
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