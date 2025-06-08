الدفاع الروسية: قواتنا تواصل تقدمها على مختلف المحاور وتكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها الاحد “استمرار تقدم قواتها على جميع المحاور وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر فاقت 1300 فرد في 24 ساعة”.

وقالت الوزارة إن “قوات الجنوب تواصل تقدمها في محاور القتال وكبدت القوات الأوكرانية خسائر تقدر بنحو 170 جنديا خلال العمليات العسكرية الأخيرة”، وأضافت أن “القوات الروسية تمكنت من تدمير 5 مركبات عسكرية و5 مدافع ميدانية تابعة للقوات الأوكرانية”، وتابعت “كما أسفرت العمليات عن تدمير محطتين للحرب الإلكترونية ومستودع ذخيرة، مما أدى إلى إضعاف القدرات القتالية الأوكرانية في تلك الجبهة”.

وأفادت الوزارة ان “قوات مجموعة المركز وصلت إلى الحدود الغربية لجمهورية دونيتسك الشعبية، وتواصل توسيع هجومها في أراضي مقاطعة دنيبروبتروفسك، حيث ألحقوا خسائر وصلت إلى 530 جنديا أوكرانيا خلال 24 ساعة”، وتابعت انه “في مقاطعة سومي، وجهت قوات مجموعة الشمال ضربات قاسية أسفرت عن مقتل أو إصابة نحو 150 جنديا أوكرانيا”، واضافت ان “قوات الغرب فرضت سيطرتها على مواقع استراتيجية جديدة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر تصل إلى 230 جنديا، مع تدمير 3 مستودعات للذخيرة”.

ولفتت الوزارة الى ان “قوات الشرق تواصل في التقدم داخل خطوط دفاع العدو، مسجلة خسائر تجاوزت 185 جنديا”، وأضافت أن “قوات دنيبر نفذت ضربات قوية في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، أدت إلى مقتل أو إصابة 95 جنديا، وتدمير مخزن ذخيرة”.

المصدر: روسيا اليوم