بوتين: تم اعتقال المتورطين الـ4 الذين قتلوا الناس وهم يحاولون مغادرة روسيا باتجاه اوكرانيا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2024 - 16:00

بوتين: تم اعتقال المتورطين الـ4 الذين قتلوا الناس وهم يحاولون مغادرة روسيا باتجاه اوكرانيا

منذ 1 ساعة 23 March، 2024
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