لبنان | مسيرات المقاومة تهاجم منصات القبة الحديدية في كفار بلوم – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2024 - 14:06

لبنان | مسيرات المقاومة تهاجم منصات القبة الحديدية في كفار بلوم

منذ 28 mins 23 March، 2024
مسيرات المقاومة 2
لبنان

‏شنّ ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية هجومًا جويًا ‏بمسيرتين انقضاضيتين على منصتين للقبة الحديدية في موقع “كفار بلوم” للدفاع الجوي وأصابت ‏أهدافها بدقة.‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏شنّ ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:20 من ظهر يوم السبت 23-03-2024 هجومًا جويًا ‏بمسيرتين انقضاضيتين على منصتين للقبة الحديدية في موقع “كفار بلوم” للدفاع الجوي وأصابت ‏أهدافها بدقة.‏

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
السبت  23-03-2024 م
‏12 رمضان 1445 هـ

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كما استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية كنة راميم ‏بقذائف المدفعية.‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:00 من ظهر يوم السبت 23-03-2024 ثكنة راميم ‏بقذائف المدفعية.‏

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
السبت  23-03-2024 م
‏12 رمضان 1445 هـ

photo_2024-03-23_13-35-38

و‏استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية التجهيزات التجسسية في موقع الرادار بمزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوها إصابة مباشرة.‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:10 من بعد ظهر يوم السبت 23-03-2024 ‏التجهيزات التجسسية في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوها إصابة مباشرة.‏

‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
السبت  23-03-2024 م
‏12 رمضان 1445 هـ

photo_2024-03-23_13-45-07

المصدر: موقع المنار

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