دان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي العمل الارهابي الذي استهدف موسكو واوقع عشرات الضحايا.

وجاء في برقية وجهها الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: “يدين لبنان بشدة العمل الارهابي الذي وقع ليل امس في العاصمة موسكو وأدى الى سقوط العشرات من الضحايا الأبرياء بين قتيل وجريح.

ويعرب لبنان عن تضامنه الكامل مع روسيا الاتحادية ويؤكد رفضه المطلق واستنكاره التام لكل أشكال العنف والتطرف والارهاب. باسمي وباسم الحكومة اللبنانية نتقدم من فخامتكم ومن الشعب الروسي الصديق ومن أسر الضحايا باحر التعازي ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

بدوره، رئيس مجلس النواب نبيه بري أبرق الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معزياً بضحايا الإعتداء الإرهابي الذي استهدف ضواحي موسكو. وقال الرئيس بري “بإسمي الشخصي وبإسم المجلس اللبناني وبإسم الشعب اللبناني من سيادتكم ومن الشعب الروسي بأحر التعازي وأصدق مشاعر التضامن والمواساة مع أسر الضحايا الذين سقطوا بفعل الإعتداء الإرهابي الذي إستهدف أحد مراكز التسوق وقاعة للإحتفالات في ضواحي موسكو متمنين للجرحى الشفاء العاجل”.

وأضاف “ننتهزها مناسبة للإعراب عن إدانتنا وإستنكارنا لهذا العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف المدنيين الآمنين وللتأكيد أيضاً بأن الإرهاب لا دين ولا هوية له سواء إرتكبه أفراد أو جماعات أو من خلال إرهاب دولة منظم، فإستمراره على الشكل الذي حصل في موسكو ويحصل في أكثر من منطقة في العالم يمثل عدواناً متواصلاً يستهدف الإنسانية جمعاء والديانات السماوية وقيمها السمحاء، وهو ما يستوجب جهداً دولياً عاجلاً لتجفيف منابعه ووأد مشاريعه الهدامة للأمن والسلم الدوليين”.

ودانت وزارة الخارجية اللبنانية، الهجوم الإرهابي. وقالت في بيان “ندين بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف مركزا تجاريا في العاصمة الروسية-موسكو، وأدى الى سقوط العشرات من الضحايا الأبرياء وعدد كبير من الجرحى”.

وأضاف “يؤكد لبنان تضامنه مع جمهورية روسيا الاتحادية، ورفضه المطلق، واستنكاره التام، لهذا العمل الإجرامي، ويشدد أيضا على أهمية جلب الفاعلين إلى العدالة، وإنزال العقاب العادل بهم، كي يكونوا عبرة لغيرهم”. وتابع البيان “يتقدم لبنان بأحر التعازي لذوي المتوفين، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية، وبخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين”.

بدوره، دان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عبر منصة “أكس”، “بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي ضرب موسكو وأوقع عددا كبيرا من الضحايا”، وأعرب الحريري عن “تضامنه مع الشعب الروسي الصديق والرئيس فلاديمير بوتين”.

من جهة أخرى، دان التيار الوطني الحر بأشد العبارات الجريمة الإرهابية التي استهدفت مدنيين أبرياء في العاصمة الروسية موسكو، وأدت إلى عشرات الضحايا والجرحى”.

وتقدم التيار الوطني الحر بالتعازي القلبية من الدولة والشعب الروسيين وأعرب عن تضامنه معهما، مؤكدا أن الإرهاب من أي جهة أتى، هو عمل جبان لن ينجح في تحقيق أهداف رعاته. وأعرب التيار الوطني الحر عن أمله في أن تبقى روسيا مستقرة وآمنة.

حركة الأمة دانت في بيان، “الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة حفلات بمركز تجاري في العاصمة الروسية موسكو، وأدى إلى مقتل وإصابة عشرات الأشخاص الأبرياء”. واستنكرت “هذه الأعمال الإجرامية والرفض الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي”.

ورأت أن “الجريمة المروعة تأتي بعد الإنجازات الكبرى التي حققها الشعب الروسي، وخصوصا في العملية الخاصة التي ينفذها الجيش الروسي في منطقة دونباس، وكذلك في الانتخابات التي جرت قبل أيام عدة، وأثبت فيها الشعب دعمه لجيشه وقيادته الحريصة على حقوق الاتحاد الروسي في مواجهة المخططات الاستعمارية الغربية لإيجاد عالم متعدد الأقطاب يزيل كل أشكال الهيمنة والعدوان التي ترتكبها الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية”.

وقتل 143 شخصا على الأقل في حصيلة مرشحة للارتفاع، في هجوم إرهابي استهدف ليلة السبت، مركز “كروكوس سيتي هول” الترفيهي التجاري في ضواحي موسكو.

واعتقلت قوات الأمن الفدرالي الروسية 11 شخصا، بينهم 4 إرهابيين، شاركوا في الهجوم الإرهابي.

المصدر: موقع المنار