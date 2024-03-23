ارتفع عدد قتلى الهجوم الارهابي الذي تبناه تنظيم داعش في موسكو إلى 115 شخصا، بينهم أطفال، في حصيلة غير نهائية، فيما أكدت السلطات نقل أكثر من 100 شخص إلى مستشفيات، بينهم عشرات الحالات الخطيرة.

وصرح وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم السبت، بأن إجمالي من تم نقلهم إلى المستشفيات بعد الهجوم الإرهابي على قاعة “كروكوس سيتي” في مقاطعة موسكو بلغ 115 شخصًا، بينهم خمسة أطفال.

وقال موراشكو في تصريحات صحفية ان “عدد المصابين حتى الآن بلغ 115 شخصًا في الهجوم الإرهابي، تم نقلهم إلى المستشفىيات، من بينهم خمسة أطفال، وطفل واحد في حالة خطيرة”. وأضاف أن “60 من بين الـ110 المصابين البالغين في حالة خطيرة”.

مشاهد تظهر اللحظات الأولى لإطلاق النار داخل صالة الحفلات في موسكو

وأظهرت مشاهد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اللحظات الأولى لعمليات إطلاق النار في صالة الحفلات في المركز “كروكس سيتي هول” التجاري في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

الأمن الروسي يبلغ بوتين باعتقال 11 متورطا بهجوم “كروكوس” الإرهابي

مدير هيئة الأمن الفيدرالية الروسية ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين عن اعتقال 11 شخصا، بينهم 4 إرهابيين، شاركوا في الهجوم على مركز “كروكوس” التجاري.

وقالت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم السبت، “أبلغ مدير هيئة الأمن الفيدرالية الروسية ألكسندر بورتنيكوف الرئيس فلاديمير بوتين عن اعتقال 11 شخصا، من بينهم جميع الإرهابيين الأربعة الذين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي على “كروكوس سيتي هول”.

وأضافت أن بورتنيكوف أبلغ بوتين كذلك عن عمل الأمن الفيدرالي على تحديد قاعدة المتواطئين مع منفذي هجوم “كروكوس”.

ولمزيد من التفاصيل حول الهجوم الارهابي معنا الخبير في الشؤون الروسية أحمد الحاج علي..

الرئيس الأسد يعزي الرئيس بوتين

الرئيس السوري بشار الأسد أرسل برقية تعزية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين جاء فيها: “نعرب لكم عن بالغ أسفنا جراء سقوط ضحايا وإصابات إثر الهجوم الإرهابي الشائن الذي وقع في مركز تجاري في ضواحي موسكو، معبرين عن بالغ تعاطفنا ومواساتنا لعائلاتهم وأحبائهم”.

وأضاف الرئيس الأسد في برقيته: “إن هذا الهجوم الجبان الذي استهدف المدنيين الأبرياء يدل على العجز التام في جعل الشعب الروسي يحيد عن مبادئه وتمسكه بسيادة بلاده واستقلالية قرارها، ويرتبط مباشرة بالهزائم القاسية والمُوجعة التي تتكبدها النازية الجديدة وداعموها جراء العملية العسكرية الخاصة في دونباس”.

وقال “ونحن إذ ندين هذا الفعل الوحشي وكل ما يرتكبه الإرهابيون من سفك للدماء في أي بقعة في العالم، فإننا نؤكد عزمنا على المضي معكم في حربنا المشتركة ضد الإرهاب والتطرف العابر للحدود”. وأضاف “تعازينا القلبية لكم، سائلين الله للضحايا الرحمة ولذويهم الصبر والسكينة وللمصابين الشفاء العاجل”.

الرئيس الصيني يعزي نظيره الروسي

وعلى صعيد الادانات، أفادت محطة التلفزيون المركزي الصيني، بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ، أعرب عن تعازيه لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد الهجوم الإرهابي على قاعة الحفلات “كروكوس سيتي”. وأشارت القناة إلى أن الجانب الصيني، يعتبر الحادث، بمثابة “هجوم إرهابي خطير”.

وقال الرئيس الصيني “بالنيابة عن الصين حكومة وشعبا، أود أن أعرب عن التعازي العميقة بوقوع الضحايا، فضلا عن تعاطفي الصادق مع الجرحى وأسر الضحايا”. وشدد شي جين بينغ، على أن السلطات الصينية أصيبت بصدمة عميقة إزاء الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من موسكو، وأعرب عن دعمه القوي لجهود روسيا لضمان الأمن.

وأضاف شي جين بينغ قوله: “لقد صدمت بنبأ الهجوم الإرهابي على قاعة حفلات موسيقية في مقاطعة موسكو، والذي أسفر عن خسائر كبيرة في الأرواح. ويدعم الجانب الصيني بقوة جهود الحكومة الروسية للحفاظ على الأمن القومي والاستقرار في البلاد”. وأكد الزعيم الصيني، أن بكين تعارض الإرهاب بجميع أشكاله، وتدين بشدة الهجمات الإرهابية.

طهران تدين الهجوم الإرهابي

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني عن إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي الدموي على مركز تجاري في ضواحي موسكو، والذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين.

كما أعرب كنعاني عن تعازيه لروسيا حكومة وشعبا، وخاصة عائلات الضحايا. وأكد أن إيران ترى نفسها إلى جانب روسيا في هذا الحادث المأساوي.

ماكرون يدين الهجوم الإرهابي

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دان العمل الإرهابي الذي استهدف مركزا تجاريا بضواحي موسكو.

وجاء في بيان، نشره قصر الإليزيه، مساء الجمعة، أن ماكرون “يدين بحزم هذا الهجوم الإرهابي الذي تبنته الدولة الإسلامية”، حسب قوله. وعبر ماكرون كذلك عن تضامنه مع ذوي ضحايا الهجوم.

كما أعربت الخارجية الفرنسية في وقت سابق عن التضامن مع المواطنين الروس على خلفية الهجوم.

أبو الغيط: الهجوم الإرهابي لايمكن تبريره تحت أي ذريعة

ودان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز “كروكس سيتي هول” التجاري، معربا عن تعازيه لذوي الضحايا ولروسيا قيادة وشعبا.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن “هذا الهجوم الإرهابي لايمكن تبريره تحت أي ذريعة، ويستوجب التضامن مع روسيا”.

العراق يدين بشدة الهجوم الإرهابي

وأدانت وزارة الخارجية العراقية، الهجوم الإرهابي على المركز التجاري في ضواحي موسكو والذي أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين.

وذكر بيان الوزارة: “تدين وزارة الخارجية بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف المدنيين في ضاحية موسكو مركز كروكس سيتي التجاري، وأدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا ما بين قتيل وجريح”.

المشاط يعزي الرئيس الروسي

دان رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزا تجاريا في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وقالت وكالة “سبأ” إن المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى أدان بأشد العبارات الهجوم الإجرامي الذي وقع بإحدى القاعات قرب العاصمة الروسية موسكو.

وأضافت أن المشاط بعث ببرقية تعزية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والشعب الروسي الصديق وأسر الضحايا في الهجوم الإرهابي قرب العاصمة موسكو، متمنيا الشفاء لكافة المصابين.

كما أدان رئيس حكومة الإنقاذ في صنعاء عبد العزيز صالح بن حبتور، بشدة الهجوم الذي تعرض له المركز التجاري “كروكس سيتي” بضواحي موسكو والذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأكد تضامن اليمن قيادة وحكومة وشعبا مع الشعب الروسي وأسر الضحايا إزاء هذا الهجوم الجبان والغادر.

تونس تدين بشدة العمل الإرهابي

دانت تونس في بيان مساء الجمعة العمل الإرهابي الذي وقع بمركز “كروكس سيتي هول” التجاري في مدينة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا الأبرياء.

وقالت وزارة الخارجية “تدين الجمهورية التونسية بشدة العمل الإرهابي الجبان الذي جد اليوم بالعاصمة الروسية موسكو وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا الأبرياء”.

وأعربت تونس عن تضامنها الكامل مع روسيا الاتحادية الصديقة، مؤكدة على نبذها لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

الإمارات تدين بشدة

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة حفلات بمركز تجاري في العاصمة الروسية موسكو، وأدى إلى مقتل وإصابة عشرات الأشخاص الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.

‎وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الروسية والشعب الروسي الصديق، ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

السعودية تعرب عن إدانتها

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي المسلح الذي وقع في مركز “كروكس سيتي هال” التجاري بالقرب من موسكو.

وعبرت الوزارة عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة لذوي المتوفين ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق في هذا الحادث المؤلم.

تركيا تدين الهجوم الإرهابي

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أعرب خلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف عن إدانته للهجوم الإرهابي على المركز التجاري الذي وقع في ضواحي موسكو.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: “اتصل وزير الخارجية التركي بسيرغي لافروف، نيابة عن الرئيس أردوغان، ونقل تعازيه إلى الشعب الروسي بعد المأساة التي وقعت في مركز “كروكوس سيتي هول”، وأعرب عن إدانته للهجوم الإرهابي الدموي”.

كما أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا حول الهجوم الإرهابي قالت فيه: “علمنا بحزن، بوقوع العديد من القتلى والجرحى في الهجوم، على قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو مساء اليوم (22 مارس). إننا ندين بشدة هذا الهجوم الإرهابي الشنيع الذي استهدف المدنيين الأبرياء. ونقدم خالص تعازينا للشعب الروسي والحكومة الروسية”.

الأردن يدين

وزارة الخارجية الأردنية دانت الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزا تجاريا في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة في بيان صحفي “تضامن المملكة مع روسيا في هذا المصاب الأليم، ورفض المملكة واستنكارها المطلق لهذا الفعل الإرهابي الجبان الذي استهدف مدنيين أبرياء”.

الخارجية الليبية تدين

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الدولة الليبية عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف المركز التجاري في ضواحي موسكو وتسبب بسقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين.

وفي بيان لها قالت الخارجية الليبية: “تدين وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا بأشد عبارات الإدانة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزا تجاريا بالعاصمة الروسية موسكو وأدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين”.

الخارجية اللبنانية تدين بشدة العمل الارهابي

وزارة الخارجية والمغتربين دانت بشدة العمل الارهابي الذي استهدف مركزا تجاريا في العاصمة الروسية-موسكو، وأدى الى سقوط العشرات من الضحايا الأبرياء وعدد كبير من الجرحى.

واكدت في بيان، “تضامن لبنان مع جمهورية روسيا الاتحادية، ورفضه المطلق، واستنكاره التام، لهذا العمل الإجرامي، وشدد على أهمية جلب الفاعلين الى العدالة، وإنزال العقاب العادل بهم، كي يكونوا عبرة لغيرهم”.

الأرجنتين وتشيلي تدينان الهجوم الإرهابي

وأدانت الأرجنتين وتشيلي الهجوم الإرهابي الذي وقع بالمركز التجاري في ضواحي موسكو وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين الأبرياء.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الأرجنتينية أن “الأرجنتين تعرب عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي وقع بمركز كروكس سيتي التجاري بضواحي موسكو”. كما أعربت الأرجنتين عن تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.

كما وأدانت تشيلي الهجوم الإرهابي الذي وقع، حيث أوضحت وزارة الخارجية في بيان: “تشيلي تعرب عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي وقع بمركز كروكس سيتي التجاري بضواحي موسكو”. فيما أعربت عن “تعازيها الخالصة لأسر الضحايا وتمنياتها الشفاء العاجل للمصابين”.

حماس تدين الهجوم الإرهابي

حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، دانت الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين في العاصمة الروسية موسكو، وراح ضحيته العشرات بين قتيل وجريح.

وتقدمت “حماس” في بيان لها، الجمعة، بـ”خالص التعازي للقيادة والشعب الروسي، وعائلات ضحايا هذا الهجوم الإجرامي”، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

وأعربت “حماس” عن “تضامنها الكامل مع روسيا وشعبها وعائلات الضحايا في هذا المصاب”، وفق البيان.

دول العالم تدين

وكانت العديد من دول العالم دانت الهجوم الذي تعرض له المركز التجاري “كروكوس سيتي” بضواحي موسكو، والذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأعربت جمهورية الكونغو الديمقراطية عن إدانتها وبشدة الهجوم الإرهابي في كراسنوغورسك وأكدت على تضامنها مع السلطات في روسيا الاتحادية وشعبه الشقيق.

صرحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن ألمانيا تدين “الإرهاب الجبان وغير الإنساني في أي مكان” وتتعاطف مع الشعب الروسي.

وأعرب رئيس منغوليا أوخناجين خورلسوخ عن تعازيه للرئيس الروسي وقال في برقية التعزية: “عزيزي فلاديمير فلاديميروفيتش، بالنيابة عن الشعب المنغولي، أعرب عن تعازي العميقة لمقتل وإصابة العشرات من المواطنين الأبرياء نتيجة لهجوم مسلح في قاعة الحفلات الموسيقية كروكوس سيتي هول في موسكو.

وأكد المستشار الألماني أولاف شولتس إدانة بلاده للهجوم الإرهابي على رواد الحفل الأبرياء في مقاطعة موسكو.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن بريطانيا تدين الهجوم الإرهابي في ضواحي موسكو بأشد العبارات وتعرب عن خالص تعازيها.

وأدانت جمهورية نيبال الهجوم الإرهابي الذي في وقع كراسنوغورسك بضواحي العاصمة موسكو، وأعربت عن تعازيها للشعب الروسي، بحسب ما جاء في بيان لوزارة الخارجية.

الحكومة الجورجية أدانت الهجوم الإرهابي المروع وأعربت في بيان لها عن تعازيها للشعب الروسي ولأسر الضحايا متمنية للضحايا الشفاء العاجل.

وبعث رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان برقية تعزية إلى الرئيس بوتين أدان فيها الجريمة الإرهابية وقال: “عزيزي فلاديمير فلاديميروفيتش، تلقيت بتعاطف صادق الأخبار المأساوية عن الهجوم الإرهابي في موسكو الذي أودى بحياة الأبرياء. وتدين أرمينيا بشدة هذه الجريمة اللاإنسانية بحق المدنيين”.

وأدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف “الهجوم الشنيع” في كراسنوغورسك وأعرب عن تعازيه لأسر الضحايا. وكتب في حسابه على منصة “إكس”: “أدين بشدة الهجوم الشنيع الذي وقع في موسكو الليلة الماضية والذي أدى إلى فقدان العديد من الأرواح الغالية. خالص تعازي لأسر الضحايا. وباكستان تقف إلى جانب روسيا في هذا الوقت العصيب”.

كما أعرب رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان عن تضامنه وقال: “خالص التعازي للشعب الروسي بعد الهجوم الإرهابي الوحشي الذي ارتكب هذا المساء بالقرب من موسكو.. نصلي من أجل عائلات الضحايا!”.

وأعرب رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمن لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، عن تعازيه بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع في ضواحي العاصمة موسكو.

وأبرق رئيس تركمانستان سردار بيردي محمدوف إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معزيا بضحايا الهجوم الإرهابي.

ودان وزير خارجية نيوزيلندا وينستون بيترز الهجوم الإرهابي في ضواحي موسكو وقال: “قلوبنا مع ضحايا الهجوم وأحبائهم والروس”

وأكد رئيس الفترة الانتقالية في جمهورية مالي، آسيمي غويتا، تلقيه بمرارة عميقة الأنباء عن هذا العمل الإرهابي الجبان والهمجي الذي ارتكب بحق الشعب الروسي، وأضاف: “في هذا الوقت العصيب، أود أن أعرب عن تعازي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولأسر الضحايا”.

وأعرب رئيس حكومة جمهورية البوسنة والهرسك رادوفان فيسكوفيتش عن خالص التعازي للضحايا وأسرهم وأن “قلوبنا معهم في هذه اللحظة الصعبة ونصلي من أجل تعافي المصابين”، وأكد الإدانة الشديدة للهجوم الإرهابي.

وأعربت حكومة الإكوادور عن حزنها وتعازيها الصادقة لحكومة وشعب روسيا الاتحادية وأنها تتضامن مع أقارب المتضررين من هذا الهجوم الإرهابي المؤسف.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليابانية إدانة طوكيو الشديدة للهجمات التي استهدفت المدنيين وأعرب عن التعازي لأسر القتلى والجرحى في الهجوم.

وكانت تركيا من بين الدول الأولى التي أعلنت عن رد فعلها على الهجوم، حيث قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز في حديث لقناة “سي إن إن تورك”: أقدم التعازي للشعب الروسي… لقد تحدثنا عن الإرهاب وهذه مصيبة للعالم بأسره”.

وقدم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو التعازي لروسيا في ضحايا الهجوم على “كروكوس سيتي”، وعبر عن ثقته “بوحدة الشعب الروسي”.

وأعلن الرئيس البوليفي لويس آرسي عن إدانة بلاده العمل الإرهابي “بشدة”، معبرا عن تضامنه مع الشعب الروسي ومقدما التعازي لعائلات الضحايا. وأضاف أن “هذا الحدث المأساوي يجب أن يدينه المجتمع الدولي بأسره”.

وقدم رئيس أذربيجان إلهام علييف التعازي لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، معبرا في رسالة له عن “صدمته الشديد” إزاء الهجوم. وقال: “أدين بحزم هذه العملية الإرهابية نيابة عن الشعب الأذربيجاني ومني شخصيا أقدم التعازي للشعب الروسي بأسره وأقرباء الضحايا”.

ووجه كذلك رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف رسالة تعزية إلى نظيره الروسي.

وندد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز باريليا بالعمل الإرهابي، مقدما التعازي للحكومة الروسية وشعبها.

كما أصدرت بيان الإدانة وزارتا خارجية باكستان وأوزبكستان.

المصدر: موقع المنار + وكالات