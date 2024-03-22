في ظل التحديات الأمنية القائمة التي تواجه التعليم في المناطق الحدودية الجنوبية في لبنان،تستمر جمعية المبرّات في العمل بجدية وتفانٍ لضمان استمرارية التعليم وتوفير بيئة تعليمية عادلة ومتساوية للجميع.

ومع تأمين التعليم لتلامذتها وتطوير حلول بديلة مؤقتة، تقدم جمعية المبرّات مجموعة من الإجراءات الابتكارية لضمان استمرارية الدراسة، بما في ذلك تأمين وسائل التواصل وتوفير الوسائل التعليمية الضرورية، إلى جانب تنظيم ملتقيات افتراضية لمراجعة المعلمين الدروس للتلامذة وتفعيل استخدام منصة المبرّات الرقمية لمتابعة دروس التلامذة النازحين.

وقد اتخذت المبرات في هذا الإطار الإجراءات التالية:

1. تأمين التحاق التلامذة النازحين بمدارس المبرّات القريبة من أماكن نزوحهم.

2. تفعيل العمل بمنصة المبرّات الرقمية لمتابعة دروس التلامذة النازحين الذين لديهم امكانية ذلك.

3. تحديد ملتقيات افتراضية لمراجعة المعلمين الدروس للتلامذة.

4. تأمين وسائل اتصال مختلفة، للتلامذة الذين لا يستطيعون المشاركة أونلاين كالفيديوات المختصرة عبر cd أو المواد التعليمية عبر الواتساب “.

5. الاستفادة من المواد التعليمية التي تم انتاجها على المنصة الالكترونية خلال أزمة كورونا والتعديل عليها، وإرسالها إلى الأهل.

منسق مديرية التربية والتعليم في جمعية المبرات الخيرية الاستاذ فايز جلول قال في مقابلة لموقع المنار إن”95% من تلاميذنا التحقوا بالتعليم إما حضوريا او اونلاين”.

وأضاف جلول:”اما بالنسبة للمعلمين فكانت قنوات التواصل مستمرة وتحديثات متواصلة من اجل ان يتابعوا حضوريا او اونلاين مع الطلاب”.

وأشار جلول الى ان” الجمعية تعمل الآن على تطوير عملية التعليم أونلاين وسير البرامج انتظم وهناك استقرار في العمل وانهاء العام الدراسي بشكل جدي وجيد”.

المصدر: موقع المنار