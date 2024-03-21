تواصلت الاعتداءات الصهيونية في عدد من المناطق في الضفة الغربية المحتلة ما ادى الى استشهاد 9 فلسطينيين كما افاد مراسل المنار. ومساء امس استشهد ثلاثة شبان وأصيب رابع بجراح خطيرة بقصف صهيوني استهدف مركبة على أطراف مخيم جنين؛ كما استشهد شابان بقصف نفذته طائرة صهيونية خلال اقتحام مخيم نور شمس في طولكرم قبيل انتصاف ليلة الأربعاء – الخميس. واستشهد شاب في مخيم الامعري. فيما سجلت مواجهات في مناطق القدس المحتلة ورام الله والبيرة.

شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس حملة دهم واعتقالات في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية تخللها اقتحام منازل وتفتيشها والتخريب في محتوياتها، فيما تصدت المقاومة لاقتحامات الاحتلال واستهدفت عدة نقاط عسكرية للاحتلال.

ففي طولكرم، تتواصل الاشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم عقب اقتحام دام لأكثر من سبع ساعات، تخللها تفجير عبوات ناسفة في عدة محاور.

واستشهد المقاومان المشتبكان إياد نضال كنوح ونضال أبو عبيد بقصف طيران الاحتلال لهدف في مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وتواصل قوى المقاومة في طولكرم تصديها لاقتحام واسع لقوات الاحتلال لمخيم نور شمس للاجئين.

واستهدف مقاومون آليات الاحتلال عند دوار اليونس في المدينة بعبوات شديدة الانفجار، كما فجر مقاومون عدداً من العبوات الناسفة داخل مخيم نور شمس، تزامناً مع اندلاع اشتباكات عنيفة في المخيم.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة نابلس الجديدة واعتقلت الأسير المحرر عاصم الشامي بعد اقتحام منزله وتفتيشه والتخريب في محتوياته، واعتقلت شابا وصادرت مبلغا ماليا بعد اقتحام منزله في مدينة نابلس.

واستهدف مقاومون النقطة العسكرية المقامة على جبل جرزيم في نابلس بصليات من الرصاص وانسحبوا من المكان، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال .

وفي جنين، استهدف مقاومون قوات الاحتلال بالعبوات الناسفة محلية الصنع خلال اقتحامها لبلدة جلبون.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وداهمت عددا من الأحياء فيها.

أما في قلقيلية، فأفادت مصادر محلية بأن عددا كبيرا من المركبات العسكرية اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي وسيرت آلياتها في عدد من أحياء المدينة. واقتحمت منطقة شارع الواد بقلقيلية، كما وداهم جيش الاحتلال منزلا في حي النقار بالمدينة وعاث فيه خرابا.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال شاباً بعد اقتحام منزله في قرية رأس كركر غرب رام الله.

وفي سياق متصل، نقلت إصابة خطيرة جدا في منطقة الرأس إلى غرفة العمليات في مستشفى رام الله “مجمع فلسطين الطبي”، حيث أصيب شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام حي أم الشرايط في مدينة البيرة.

واعتدى جنود الاحتلال بشكل همجي على شاب عند شارع القدس في مدينة البيرة، وقامت باعتقاله.

وفي بيت لحم، ألقى الشبان المقاوم زجاجات حارقة تجاه الشارع الاستيطاني قرب قرية حوسان غرب بيت لحم، واطلق الاحتلال النار بكثافة.

واقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني قرية حوسان غرب بيت لحم، واعتقلت فتيين أثناء مرورهما بمنطقة الشرفا على المدخل الشرقي للقرية.

وفي الخليل، ألقى مقاومون قنابل محلية الصنع “أكواع” تجاه مستوطنة “كرمي تسور” المقامة على أراضي بيت أمر شمال الخليل.

كما استهدف الشبان المقاوم البرج العسكري عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل بالزجاجات الحارقة.

واقتحمت قوات الاحتلال في مخيم العروب بالخليل، واعتقلت شابين بعد دهم وتفتيش منزليهما في المخيم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أبي أبو ماريا من منزله في بلدة بيت أمر شمال الخليل، علما أنه أفرج عنه ضمن صفقة التبادل الأخيرة،

كما اعتقل الاحتلال شابا من منزله في بلدة بيت أمر، وشابا من بلدة السموع جنوب الخليل.

وفي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في حي كفر عقب شمال القدس المحتلة، كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة جبل الشيخ في بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة. واعتقلت قوات الاحتلال فتى من بلدة الجيب شمال غرب القدس.

المصدر: المنار + المركز الفلسطيني للإعلام