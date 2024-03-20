رأى رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي أن “المجتمع اللبناني لا سيما الجنوب والبقاع بتكاتفه مع بعضه البعض، يعبر عن معاني شهر رمضان المبارك”، موجها التحية “لمن يؤمن الاطمئنان للصائم في شهر رمضان في لبنان، وهي الثلاثية الوطنية التي لولاها لعاد لبنان إلى زمن الاحتلال”.

اضاف: “إننا نرى أن من يتحمل مسؤولية استمرار حالة المراوحة السياسية، هم مدّعو السيادة الذين لا يملكون قرار أنفسهم وينتظرون أوامر السفارات المشغولة في دعم الكيان الصهيوني في ارهابه ضد فلسطين ولبنان وسوريا”.

وتابع: ” شهر رمضان هو شهر المظلوم والدفاع عن الحق والانسان، ومن لم يدفعه القرآن لنصرة أهل فلسطين فليس من أهل القرآن، وللاسف فإن انظمة عربية واسلامية كثيرة باتت من اعداء القرآن، لانها جزء من المشروع الصهيواميركي الذي يعتبر عدوا لله والانسانية، وكما نأسف لما نراه من وصول للتموين والدعم من موانئ عربية واسلامية وبخاصة من تركيا التي تدين العدوان الاسرائيلي على فلسطين من جهة، ومن جهة ثانية ترسل له التموين” .

واكد أن انتصار فلسطين بقطاع غزة أمر حتمي داعيا الشعوب العربية والاسلامية للمزيد من التحركات في الشارع.