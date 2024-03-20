نجح أطباء مركز طبي رائد لعلاج السرطان في روسيا في إزالة 170 ورم خبيثا (نقائل) من رئتي مريض في 6 عمليات جراحية استمرت كل منها عدة ساعات، وفقا للمكتب الصحفي للمركز.

وتنشأ النقائل عندما ينتشر السرطان من موقع أولي لتتشكل أورام خبيثة جديدة في أعضاء الجسم الأخرى. وتنجم معظم وفيات السرطان عن الورم الخبيث المنتشر وليس بسبب الأورام الأولية.

وجاء في بيان صادر مركز N.N. بتروف الوطني للبحوث الطبية في علم الأورام: “لا توجد نظائر لهذه الحالة في عالم علم الأورام”.

ويعد المركز، مقره بطرسبورغ، أحد أكبر مراكز التشخيص والعلاج في روسيا التي تقدم الرعاية لمرضى السرطان.

وأفاد التقرير أن المريض البالغ من العمر 37 عاما، دخل إلى المركز نتيجة معاناته من نقائل متعددة في الرئتين، بعد تشخيص إصابته بسرطان ساركوما العظام في عام 2020.

وعلى مدار 4 سنوات، خضع للعلاج الكيميائي في موسكو، تلاه إزالة ورم مع جزء من كتفه، والعديد من دورات العلاج الكيميائي في ألمانيا، ما أدى إلى توقف نمو الآفات.

ووفقا للبروتوكولات المطبقة في ألمانيا، لا يزيل الأطباء أكثر من 10-15 نقائل خلال عملية جراحية واحدة.

وقال يفغيني ليفتشينكو، رئيس قسم الأورام الصدرية في مركز N.N. بتروف: “إن إزالة 30 أو 50 من النقائل، على سبيل المثال، من الفص السفلي للرئة يمثل صدمة كبيرة للجسم في حد ذاته، وكان من الضروري منح المريض الوقت للتعافي”، موضحا أن هذا سبب إجراء 6 عمليات جراحية منفصلة.

وأجريت 3 من العمليات الجراحية باستخدام طريقة “التسريب الكيميائي المعزول”، وهي تقنية حديثة حاصلة على براءة اختراع للمركز الطبي الروسي، والتي يمكن أن تنقذ المرضى حتى مع أشد حالات السرطان في المرحلة الرابعة.

وتتيح هذه الطريقة إزالة أصغر النقائل من أنسجة الرئة، وبالتالي القضاء على احتمال ظهور نقائل جديدة في الرئتين.

وقال ليفتشينكو إنه يوجد “أمل كبير” في تشخيص حالة المريض الآن.

المصدر: روسيا اليوم