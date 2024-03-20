ارتفاع عدد الشهداء في قصف الاحتلال لمنزل في مخيم النصيرات الى 27 – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2024 - 09:14
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المقاومة الإسلامية استهدفت موقع المرج بالمدفعية أثناء قيام فريق لوجستي بإعادة تحصينه بعد أن دمرته في وقت سابق
ارتفاع عدد الشهداء في قصف الاحتلال لمنزل في مخيم النصيرات الى 27
منذ 18 mins
20 March، 2024
عاجل
النصيرات
غزة
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