ارتفاع عدد الشهداء في قصف الاحتلال لمنزل في مخيم النصيرات الى 27 – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2024 - 09:14

ارتفاع عدد الشهداء في قصف الاحتلال لمنزل في مخيم النصيرات الى 27

منذ 18 mins 20 March، 2024
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