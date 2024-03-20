24 شهيداً وعشرات الجرحى في قصف صهيوني على منازل في مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2024 - 09:14

24 شهيداً وعشرات الجرحى في قصف صهيوني على منازل في مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة

منذ 25 mins 20 March، 2024
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