يتواصل العدوان الصهيوني على الشعبِ الفلسطيني في قطاع غزة، في ظل استمرار مجازر العدو الصهيوني في العديد من مناطق القطاع بظل ضوء اخضر اميركي وتواطؤ الكثير من الانظمة الغربية والعربية وتخاذلها وصمت كثير ممن كانوا يرفعون شعارات حقوق الانسان، فيما تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي البطولي موقعة المزيد من الخسائر بين جنود العدو وآلياته.

ويواصلُ الجيشُ الصهيوني ارتكابَ المجازرِ في إِطارِ حربِ الإبادةِ الجَماعيةِ التي يَشنُّها على أهالي قطاعِ غزة، مُستهدِفاً المنازلَ المأهولةَ والطواقمَ الطِبيّةَ والصِحافيّة مرتكبا عددا من المجازر وسط حصار يهدف لتجويع اهل القطاع، كما يعمل العدو على استغلال خدعة ايصال المساعدات لارتكاب المزيد من الجرائم بحق اهالي غزة ما يعمق الازمة الانسانية ويرفع اسهم حصول مجاعة على نطاق اوسع في القطاع المحاصر، في جريمة ضد الانسانية جديدة تضاف الى سجل الارهاب الصهيوني.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، إستشهد وجرح عشرات المواطنين بينهم أطفال ونساء إثر قصف طيران الاحتلال الاسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة بينها جباليا والنصيرات وخان يونس وصولا الى رفح التي شهدت قصفاً صهيونياً عنيفا تزامنا مع مواصلة الحصار على مجمع الشفاء والاعتداء على من فيه.

وتحدث شهود عيان عن “تنفيذ جيش الاحتلال اعدامات ميدانية طالت أطفالاً في المجمع ومحيطه”.

بالمقابل، أعلن جيش العدو الصهيوني مقتل قائد في غرفة عمليات اللواء 401 ليرتفع عدد العسكريين الصهاينة القتلى في غزة إلى 594 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

المصدر: موقع المنار