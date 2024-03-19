القوات المسلحة اليمنية : أطلقنا عدداً من الصواريخ المجنحة على أهداف إسرائيلية في منطقة أُمّ الرشراش جنوبيّ فلسطين المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 19 2024 - 15:40

القوات المسلحة اليمنية : أطلقنا عدداً من الصواريخ المجنحة على أهداف إسرائيلية في منطقة أُمّ الرشراش جنوبيّ فلسطين المحتلة

منذ 57 mins 19 March، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة