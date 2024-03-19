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March 19 2024 - 12:36

هذا ما حدث في بعض محافظات العراق جرّاء فيضانات مياه الأمطار

منذ 43 mins 19 March، 2024
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عربي وإقليمي

ضربت مدينة المثنى عاصفة رعدية محملة بكميات كبيرة من المتساقطات، حيث شهدت العديد من المناطق فيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت.

واستجابت السلطات المحلية في المحافظة من خلال الإعلان عن تعطيل الدوام الرسمي في جميع المحافظات الوسطى والجنوبية من العراق  ما عدا الفرق الإغاثية.

وتم توثيق هذه الظاهرة من خلال مقاطع فيديو متداولة تظهر شدة العاصفة وتأثيرها على المنطقة.

وتسببت الأمطار بغرق العديد من الشوارع بمياه الأمطار الطوفانية ووصلت السيول الى المدن السكنية وسط محافظة دهوك.

وغرقت بعض الشوارع في العاصمة بغداد جرّاء الأمطار الغزيرة.

المصدر: وكالات عراقية

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