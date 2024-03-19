تواصل العقود الآجلة للكاكاو ارتفاعها حيث سجلت في تعاملات اليوم مستوى تاريخيا جديدا، تجاوز 8300 دولار للطن.

ويأتي الصعود في ظل مخاوف حول معروض حبوب الكاكاو، إذ يستمر الإنتاج في كبار المزارع في ساحل العاج وغانا في الانكماش في ظل العوامل المناخية المعاكسة والمخاوف الهيكلية في القطاع مثل شيخوخة الأشجار المريضة.

وفي تعاملات اليوم صعدت العقود الآجلة للكاكاو إلى 8380 دولار للطن، وسجلت بذلك مستوى قياسي جديد.

وفي شباط/ فبراير الماضي رجح محللو “سيتي” للأبحاث ارتفاع عقود الكاكاو الآجلة إلى 7000 – 10000 دولار للطن إذا استمرت إمدادات غرب إفريقيا في التراجع ودون أي يحدث انكماش في الطلب، وقال المحللون: “في هذا السيناريو قد لا يحدث تراجع في الأسعار حتى النصف الثاني من عام 2025”.

ودفع ارتفاع أسعار الكاكاو صانعي الشوكولا مثل شركة “هيرشي” إلى رفع أسعار منتجاتها وتقليص العبوات وزيادة الترويج لمنتجات جديدة تستخدم كميات أقل من الكاكاو.

المصدر: نوفوستي