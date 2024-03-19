ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر أمس، بابوا غينيا الجديدة.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال وقع على بعد 55 كيلومترًا، من مدينة «لاي» وعلى عمق ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جرّاء الزلزال.

وكانت هزة أرضية بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، ضربت أمس مدينة «تاري» الواقعة في الجزيرة.

وتقع بابوا غينيا الجديدة في منطقة تسمى الحزام الناري، وهي منطقة تمتد على طول سواحل المحيط الهادئ، وتتميز بالنشاط العالي للزلازل والبراكين، وتضم هذه المنطقة 90 بالمئة من البراكين النشطة في العالم.

المصدر: وكالة يونيوز