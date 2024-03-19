يدخل حيّز التنفيذ، الخميس، قانون تاريخي في الاتحاد الأوروبي يمنع الشركات الرقمية العملاقة من إساءة استخدام مركزها المهيمن، مع العلم أنّ تنفيذه الفعال ينطوي على تحدٍّ كبير وسيتسبب بمعارك شرسة.

وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، على فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين بسبب اعتدائهم المتكرر على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

أعلن عن ذلك وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بوينو، بعد اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وقال في تصريح صحفي “وافقنا اليوم بالإجماع على فرض عقوبات على المستوطنين الذين يعتدون على الفلسطينيين في الضفة الغربية”.

وهذه هي المرة الأولى التي تتفق فيها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة على فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين يمارسون العنف.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس الماضي، فرض عقوبات جديدة على 3 مستوطنين إسرائيليين ومزرعتين في الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الخارجية، مات ميلر، إن العقوبات تأتي على خلفية تزايد أعمال العنف في الضفة الغربية بشكل حاد”.

وأوضح أن “الولايات المتحدة “اتخذت إجراءات إضافية لتعزيز المساءلة لأولئك الذين يواصلون العنف ويسببون الاضطرابات في الضفة الغربية من خلال فرض عقوبات على ثلاثة أفراد إسرائيليين وكيانين متورطين في تقويض الاستقرار في الضفة الغربية”.

كذلك أعلنت الحكومة البريطانية الاثنين الماضي أنها ستفرض عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين متهمين بانتهاك حقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

المصدر: وكالة يونيوز