مصادر فلسطينية: الاحتلال يشنّ غارات عنيفة وسط اطلاق نار كثيف في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 18 2024 - 15:52

مصادر فلسطينية: الاحتلال يشنّ غارات عنيفة وسط اطلاق نار كثيف في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة

منذ 16 mins 18 March، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة