الأونروا: الدمار الذي لحق بقطاع غزة تسبب بنحو 23 مليون طن من الحطام ويحتاج إلى سنوات لإزالته – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2024 - 12:30

الأونروا: الدمار الذي لحق بقطاع غزة تسبب بنحو 23 مليون طن من الحطام ويحتاج إلى سنوات لإزالته

منذ 1 ساعة 17 March، 2024
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