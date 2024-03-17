‫وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على ‫القطاع إلى 31645 شهيدًا و73676 جريحًا  – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2024 - 12:30

‫وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على ‫القطاع إلى 31645 شهيدًا و73676 جريحًا 

منذ 2 ساعة 17 March، 2024
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