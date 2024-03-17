إلقاء زجاجات حارقة باتجاه برج لجيش العدو الاسرائيلي أمام مدخل مخيم العروب شمال الخليل بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2024 - 00:28

إلقاء زجاجات حارقة باتجاه برج لجيش العدو الاسرائيلي أمام مدخل مخيم العروب شمال الخليل بالضفة المحتلة

منذ 1 ساعة 16 March، 2024
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