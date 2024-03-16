فيديو | استهداف آليات العدو في مدينة الزهراء بالقطاع – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 16 2024 - 22:48

فيديو | استهداف آليات العدو في مدينة الزهراء بالقطاع

منذ 44 mins 16 March، 2024
عربي وإقليمي - فلسطين

استهداف عدد من آليات العدو في مدينة الزهراء شمال غرب المحافظة الوسطى

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة