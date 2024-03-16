مئات المستوطنين الصهاينة يتظاهرون في مدينة حيفا للمطالبة باستقالة نتنياهو – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2024 - 19:26

مئات المستوطنين الصهاينة يتظاهرون في مدينة حيفا للمطالبة باستقالة نتنياهو

منذ 12 mins 16 March، 2024
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