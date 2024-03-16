طائرات العدو يشن غارات عنيفة على شمال المنطقة الواقعة بين مخيم النصيرات ومدينة الزهراء في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2024 - 12:00
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المقاومة الإسلامية استهدفت تجمعاً لجنود العدو في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة بالأسلحة الصاروخية
طائرات العدو يشن غارات عنيفة على شمال المنطقة الواقعة بين مخيم النصيرات ومدينة الزهراء في قطاع غزة
منذ 2 ساعة
16 March، 2024
عاجل
مخيم النصيرات
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