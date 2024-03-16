الجبهة الثانية| الحريديم وأزمة الكيان الوجودية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2024 - 09:52

الجبهة الثانية| الحريديم وأزمة الكيان الوجودية

منذ 22 mins 16 March، 2024
بيئة ومنوعات - صفحات منوعة

فجًر حاخام السفراديم يتسحاق يوسف أزمةً وجودية في الكيان متحدثاً عن رفض فكرة الالتحاق بالجيش لجماعته وهدد بالهجرة المعاكسة من الكيان. ومن أهم ما قاله الحاخام أن على العلمانيين أن يفهموا بأن بدون التوراة الجيش سيفشل.يعطون البعد الديني الأولوية على العسكر.

ورد عليه عضو مجلس الحرب بني غانتس ورئيس حزب اسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان بأن هذا سقوط أخلاقي لإسرائيل. وحتى زعيم المعارضة يائير لبيد أكد بأنه من المرفوض أن نمدد خدمة الإحتياط والجيش النظامي دون تجنيد الحريديم
هذه الأزمة شرًعت الباب أمام انفجار كبير قد يضرب المجتمع الصهيوني:

 

المصدر: موقع المنار

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