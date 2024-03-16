فجًر حاخام السفراديم يتسحاق يوسف أزمةً وجودية في الكيان متحدثاً عن رفض فكرة الالتحاق بالجيش لجماعته وهدد بالهجرة المعاكسة من الكيان. ومن أهم ما قاله الحاخام أن على العلمانيين أن يفهموا بأن بدون التوراة الجيش سيفشل.يعطون البعد الديني الأولوية على العسكر.

ورد عليه عضو مجلس الحرب بني غانتس ورئيس حزب اسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان بأن هذا سقوط أخلاقي لإسرائيل. وحتى زعيم المعارضة يائير لبيد أكد بأنه من المرفوض أن نمدد خدمة الإحتياط والجيش النظامي دون تجنيد الحريديم

هذه الأزمة شرًعت الباب أمام انفجار كبير قد يضرب المجتمع الصهيوني:

المصدر: موقع المنار