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March 15 2024 - 03:38

هيئة شؤون الأسرى: الاحتلال نفذ عمليات إعدام لعدد من الأسرى

منذ 23 mins 15 March، 2024
سجون الاحتلال
عربي وإقليمي - فلسطين

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين، اليوم الأربعاء، إن “إدارة السجون الإسرائيلية تشن حملة عقابية بحق قيادة الأسرى بسجن ريمون”.

وأكدت الهيئة في بيان لها أن “سلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت بتحويل السجون والمعتقلات إلى مواقع للمأساة الإنسانية، ووصلت حتى إلى تنفيذ عمليات إعدام للعديد من المعتقلين في صفوف الفلسطينيين المعتقلين من غزة والضفة الغربية والداخل المحتل”.

وأوضحت الهيئة أن “ما يحدث في سجن جلبوع ليس بالأمر الغريب فحسب، بل يتكرر في كل السجون والمعتقلات، حيث يعاني المعتقلون من ظروف اعتقال مزرية، حيث يتم تجميعهم في ثلاثة أقسام رئيسية ويتعرضون لحالات من القمع والتنكيل من قبل السلطات الإسرائيلية”.

المصدر: وكالة يونيوز

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