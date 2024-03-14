شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الخميس، على وجوب إدخال ما لا يقل عن 500 شاحنة أو ما يعادلها من المساعدات إلى غزة يوميا؛ في ظل اشتداد وطأة سياسة التجويع التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع ضمن حرب مستمرة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول الفائت.

وقالت فون دير لاين في منشور لها عبر منصة “إكس”، إنّ مبادرة إرسال المساعدات الإنسانية من جزيرة قبرص إلى قطاع غزة، ليست بديلا لوصول المساعدات الإنسانية عبر الطرق البرية.

وأكدت على ضرورة أن يكون “الممر البحري لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة جزءا من جهد متواصل لزيادة تدفق المساعدات إلى غزة عبر كافة الطرق، بما في ذلك الطرق البرية الموسعة”.

وفي الثامن من مارس/ آذار الجاري، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه أصدر تعليماته للجيش بإنشاء ميناء مؤقت قرب ساحل غزة، لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بحرا.

وأمس الأربعاء، أعلن الجيش الأميركي، توجه عدد من سفنه إلى غزة لإنشاء ميناء مؤقت يسمح بتسلم مساعدات إنسانية للقطاع.

وتتواصل مأساة سكان قطاع غزة، لا سيما الشمال جراء الحصار المشدد الذي تفرضه قوات الاحتلال، والذي بموجبه تحول دون وصول المساعدات بالكميات الكافية للسكان هناك، ما زاد من حجم المجاعة، التي تسببت في وفاة العديد من المواطنين بينهم أطفال وكبار في السن.

فيما خلّف العدوان الغاشم ضد قطاع غزة من السابع من أكتوبر/ تشرين أول المنصرم، حتى اليوم الأربعاء، 31 ألفًا و341 شهيدًا، بالإضافة لـ 73 ألفًا و134 مصابًا معظمهم من النساء والأطفال، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام