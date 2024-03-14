هيئة العشائر في غزة: المكونات العشائرية كافة تعتبر التعامل مع الاحتلال خيانة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2024 - 06:02

هيئة العشائر في غزة: المكونات العشائرية كافة تعتبر التعامل مع الاحتلال خيانة

منذ 52 mins 14 March، 2024
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